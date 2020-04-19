Утром 18 апреля Россия вышла на 10-е место в мире по числу заболевших коронавирусом, однако позже вновь переместилась на 11-е место.

Всего в РФ выявлено 36,7 тыс. случаев COVID-19. При этом число заболевших день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

Как рассказали «Известиям» эксперты, ежедневный прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, в столице такая динамика сохранится еще 10–12 дней.

Он отметил, что не стоит заострять внимание на число заболевших, так как в РФ активно проводят тесты на выявление коронавируса, а низкая выявляемость в других странах не говорит об отсутствии больных.

Большее значение имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов, уверен врач.

По его мнению, эти показатели удается держать на очень низком уровне (0,7–0,8% случаев с летальным исходом). Это возможно благодаря эффективному выявлению легких случаев, и подготовке медицинских учреждений.

В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны. А режим самоизоляции и вовсе стоит ужесточить.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом