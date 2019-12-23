В манной каше нет практически никаких полезных веществ, кроме клейковины, заявила гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.

Врач объяснила, что манная крупа легко разваривается и усваивается, однако в ней почти не остается витаминов. В результате приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом манка превращается в «настоящую калорийную бомбу», отметила специалист. Шакирова добавила, что опасность манной каши заключается также в том, что она может стать причиной нарушения выведения из организма кальция из-за фитиновой кислоты.

В свою очередь, диетолог Марина Макшина пояснила, что фитиновая кислота усложняет усвоение организмом магния, цинка и железа и усиливает выведение кальция, поэтому у человека могут развиться кариес и остеопороз.

Ранее немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке. По словам специалистов, стоит избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке, шоколаде и мармеладе. Также рекомендуется реже употреблять колбасные изделия (не больше раза в неделю), а маргарин и майонез полностью исключить.

Видео дня. Режиссер фильма "Текст" заявил, что Асмус была готова к постельной сцене