Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева объяснила его призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Чувашии говорил о необходимости раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив, заверили в его пресс-службе.

«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в последние месяце развернулась кампания по дискредитации деятельности Игнатьева, однако заказчики информационной атаки на него уже известны. Критикующих власть журналистов и блогеров немного, но они создают шум, заключили представители главы региона.

Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов за критику

Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

«Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — утверждал он.

Деятельность таких журналистов приводит к раскачиванию ситуацию в стране и появлению митингов, заключил он.

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