Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.

По словам защитника, Цуркан изменили меру пресечения на «запрет определенных действий».

Она провела под арестом более 1,5 года.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила в окончательной редакции обвинение в шпионаже Цуркан 21 ноября. Адвокат обвиняемой Евгений Смирнов говорил, что его подзащитная не признает свою вину.

Ранее в том же месяце суд арестовал банковские счета и деньги Цуркан на общую сумму 451 млн рублей. Их изъяли дома у обвиняемой и из индивидуальных банковских сейфов, которые она арендовала.

Официальное обвинение Цуркан предъявили 28 июня, она также не признала свою вину. Ее арестовали 19 июня по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Следствие считает, что Цуркан передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов Службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). По данным ФСБ, женщина могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.