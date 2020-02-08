Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, все обвинения против медика были опровергнуты.

Ранее на анонимном интернет-форуме «Двач» появился пост пользователя, в котором тот заявил, что работает медиком и убил более десяти человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также он выложил фотографию рабочего костюма и бейджа с именем и фамилией. По этим данным пользователи установили, что автор сообщения — медбрат-анестезиолог Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф.

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