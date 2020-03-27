Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, будет этапирован из Москвы в Санкт-Петербург на следующей неделе. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко.

В этот же день судья продлила ученому срок содержания под стражей до 23 сентября. Также Максименко назначила проведение судебного заседания для рассмотрения дела по существу на 9 апреля, пишет «Газета.ру». Слушания пройдут в открытом режиме.

Адвокат историка Александр Почуев настаивал на помещении его подзащитного под домашний арест, в том числе потому, что у Соколова есть пожилые родители, которым требуется постоянный уход. Помимо этого, у обвиняемого двое несовершеннолетних детей.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

18 марта расследование уголовного дела в отношении Соколова завершилось. По версии обвинения, 8 ноября историк убил Ещенко в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося в квартире обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку.