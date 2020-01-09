Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен в СИЗО из Центра психиатрии им. В.П. Сербского, где он проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 9 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

По словам защиты, экспертиза вошла в заключительную стадию, а ее окончательные выводы должны стать известными в 20-х числах января.

Бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года после того, как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире историка нашли останки 24-летней Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения.

В декабре 2019 года Соколов написал журналистам письмо-исповедь, в котором подробно рассказал об отношениях с девушкой и планировавшейся свадьбе.

24 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета России. 1 декабря 2019 года Соколова перевели из петербургских «Крестов» в московский СИЗО «Бутырка».

О том, что Олег Соколов направлен в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, стало известно 5 декабря 2019 года.