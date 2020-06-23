Девушка-секретарь, обвинившая директора театра Романа Виктюка в изнасиловании, устроилась на эту должность несколько дней назад и не удивилась, когда новый шеф предложил познакомиться поближе и обсудить рабочие вопросы. При этом в своих показаниях она подчеркнула, что придерживается нетрадиционных взглядов на отношения и у нее даже есть постоянная партнерша.

Как сообщил «» источник в следствии, 21-летняя Анастасия (имя изменено), которая своим заявлением в полицию 23 июня заставила шептаться всю театральную тусовку — дочь пенсионера МВД. Девушка проживает в съёмной квартире в Подмосковье со своей близкой подругой Викой. В театр личной помощницей директора Валерия Райкова девушка устроилась 16 июня.

Как утверждает Анастасия, после первой трудовой недели начальник пригласил её в квартиру на востоке Москвы якобы для того, чтобы поближе познакомиться в неформальной обстановке: выпить вина и поесть фруктов. Как Настя сама пояснила следователям, в гостях она выпила всего два бокала вина и после этого потеряла контроль над ситуацией.

Девушка говорит, что у нее не было оснований опасаться своего босса, так как дружеское общение с начальником (до этого она трудилась в аналогической должности в другом театре) было для нее в порядке вещей. До интима при этом дело никогда не доходило. Более того, в её служебные обязанности входит постоянное взаимодействие с директором, найти общий язык с начальником – это обязательное условие.

При этом, со слов новоиспечённой помощницы, она хорошо запомнила, что случилось во время «деловой» встречи. Девушка рассказала, что оказалась на кровати, была раздета и чувствовала прикосновения в интимных местах. По словам Насти, она пребывала в очень странном состоянии — осознавала происходящее, но не могла сопротивляться – и сомневается, что такой эффект появился от двух бокалов вина.

Секретарь Райкова заявила, что шеф надругался над ней и отправил домой на такси. Придя в себя, ночью Настя вызвала полицию и «скорую». Врачи заподозрили в состоянии девушки последствия приёма сильного противоэпилептического препарата и отвезли её в отделение гинекологии. Туда же приехал отец девушки, после чего они вместе отправились в ОМВД.

Напомним, что Валерий Райков полностью отрицает все обвинения. Сама Настя отказывает комментировать свое заявление и «закрылась» в соцсети.