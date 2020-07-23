Стали известны подробности «звездной» карьеры известного бодибилдера Александра Крупного, задержанного накануне по подозрению в растлении несовершеннолетней.

Напомним, 20 июля в полицию обратилась 40 летняя Ольга (имена изменены). В своем заявлении женщина просила принять меры к 32 летнему спортсмену, который имел интимную связь с ее 15 летней дочерью Дарьей. Со слов женщины она случайно нашла их переписку в социальной сети. После серьезного разговора, дочь рассказала о своих отношениях с мужчиной. Александра задержали на его съемной квартире. Сегодня спортсмена доставили в Хорошевский суд для избрания меры пресечения.

Корреспонденту «» удалось побеседовать с окружением чемпиона и узнать некоторые подробности его жизни. Абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года Александр Крупнов приехал покорять столицу из другого региона. До начала карьеры в спортивном мире, мужчина был очень востребован в модельном бизнесе. Даже засветился за рубежом. Александра приглашали на съемки в Испанию. Будущий чемпион также успел поработать стриптизером. По словам знакомых, отбоя от представительниц прекрасной половины человечества у него не было. Известность пришла к Крупнову после популярного фитнес-проекта «Теперь ты в теме-2» в 2016 году. Молодой человек успешно прошел весь проект под руководством именитых наставников из мира бодибилдинга: двухкратной чемпионки Москвы в категории фитнес-бикини Кристины Ролдугиной и неоднократного победителя различных турниров по фитнесу и бодибилдингу тренера Валерия Пака и вышел в финал. Первый же соревновательный сезон принес Крупнову известность в «железном мире». Спортсмен стал абсолютным чемпионом России. Однако, дальнейшая работа фитнес-тренером не приносила желаемого дохода, даже несмотря на «звездных» клиентов (Александр был личным тренером у супруги певца Стаса Костюшкина)

«Саша все время говорил, что в фитнесе много не заработаешь», — вспоминает один из приятелей спортсмена.

Крупнов совмещал тренерскую деятельность с занятостью в мире шоу-бизнеса. Работал фитнес-моделью, снимался в клипах и эпизодических ролях. По словам знакомых, Александр всегда стремился стать знаменитым. Теперь о нем похоже узнали не только в мире спорта.