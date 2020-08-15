В Херсонской области во время отдыха избили украинского националиста Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. О случившемся сам Кошевенко рассказал в своем Facebook.

По словам радикала, он отдыхал в курортном городе Геническ на границе с Крымом вместе со своим братом Русланом. «В городе почти нигде нет украинской символики, только на продажу или в некоторых автомобилях», — посетовал он.

Опубликовано Volodymyr Koshovenko Вторник, 14 июля 2020 г.

Кошовенко заявил, что ему, «красавчику с чубом на голове», разговаривающему на «родном соловьином», пришлось ловить взгляды, «словно ты какой-то враг, чужак в родной стране».

Националист предположил, что это, а также «ненависть молодых людей ко всему проукраинскому, к Украине», стало причиной нападения на него местной молодежи.

«Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения», – заявил Кошовенко.

Он также выразил сожаление из-за того, что не увидел в городе «ни одного офиса» украинских националистических организаций.

Нападение по российское посольство в Киеве в 2016 году

В сентябре 2019 года российские следователи заочно предъявили обвинение Кошовенко в нападении на посольство России в Киеве, произошедшем в марте 2016 года. Националисту заочно вменяется статья «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В октябре 2019 года радикал разместил в Facebook запись с комментарием на предъявленное обвинение, где похвастался тем, что стал «врагом России».

Как отметили в СК, из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался «грубо нарушен», а российскому имуществу причинен «значительный материальный ущерб».

Кроме того, в 2018 году, по данным СМИ, радикалы, среди которых был Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.