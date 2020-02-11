Новым руководителем детского сада №44 в Краснотурьинске Свердловской области станет Андрей Гайдуков, сообщается в группе местного управления образования во «ВКонтакте».

В Facebook уральского правозащитника Алексея Соколова говорится, что речь идет о бывшем замначальника женской исправительной колонии №16 Свердловской области, который сменил работу во ФСИН на политику и пошел работать заместителем мэра города Нижняя Тура.

«В администрации его за глаза называли Вертухаем», — сказано в посте.

В марте 2019 года на сайте «Открытый Лесной» вышел текст с рассказом бывшей заключенной ИК-16. Женщина говорила, что провела в колонии полтора года, в этот период Гайдуков был заместителем начальника по швейному производству. По ее словам, он грубо обращался с швеями, ругался матом и кричал, «мог стукнуть по голове, отвесить подзатыльник».

В пресс-службе свердловского ГУ ФСИН URA.RU дали другую характеристику на тюремщика. Руководитель пресс-службы управления Александр Левченко назвал Гайдукова «честным и порядочным человеком, прекрасным организатором, практиком-хозяйственником с двумя высшими образованиями».

По его словам, благодаря таким людям у региона появляются перспективы для развития.

«Сотни и тысячи бывших сотрудников ГУ ФСИН работают в народном хозяйстве, сеют хлеб, лечат людей и руководят министерствами и ведомствами», — добавил Левченко.

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