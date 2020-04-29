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Главный редактор радиостанции «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед бывшим пресс-секретарем Алексея Навального Анной Ведутой, обвинившей его в домогательствах.

В блоге на сайте радиостанции Венедиктов написал, что не помнит описанных Ведутой событий и уверен, что «этого точно быть не могло», однако все равно извиняется, поскольку произошедшее «уже 8 лет ее скребет».

«И это правильно, потому что если вы своими действиями, или мыслями, или поступками, даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться. Поэтому я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня другое от этого впечатление, от нашего с ней общения», — написал Венедиктов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», у «Русской службы BBC» вышла статья о главном редакторе «Эха Москвы» Алексее Венедиктове. В ней бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута рассказала, как в 2012 году Венедиктов после совместного ужина с коллегами предложил подвезти ее до дома. В машине он якобы начал к ней приставать: обнимал и гладил коленки, а после попытался поцеловать и напрашивался к ней домой. Подобные обвинения выдвинула еще одна девушка на условиях анонимности.

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