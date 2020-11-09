Именитый интеллектуал, член клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский, которого обвинили в домогательстве к школьницам, продолжает работать с детьми. Педагоги не видят в этом ничего предосудительного, поскольку знаток занимается с детьми по видеосвязи, сообщает «Медуза».

В июле, как сообщал «Рамблер», несколько женщин обвинили Михаила Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. После этого он был отстранен от мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?», и покинул состав комиссии по работе с детьми МАК ЧГК. Ви начале ноября интеллектуал принял участие в игре «Что? Где? Когда?» впервые после скандала.

Не перестал Скипский и работать с детьми. По данным издания, знаток продолжает тренировать команду интеллектуалов из числа воспитанников петербургского физико-математического лицея №366 под название «Чорты». Об этом СМИ сообщил источник, попросивший об анонимности. Он подчеркнул, что в настоящее время занятия проходят через Zoom. При этом Скипский старается скрыть свое участие в подготовке детей, убирая данные о себе из итоговых протоколов интеллектуальных турниров. О том, кто их тренер стараются не распространяться и сами школьники.

«Ребята молчат. 10-й класс. Их желание победить всех гораздо сильнее страха от слухов вокруг», — цитирует издание слова собеседника.

Информацию о Скипском подтвердила директор лицея Татьяна Цветкова. Она подчеркнула, что у них «никто никого не домогается, потому что карантин».