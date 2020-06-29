Общество потрясла история с оправданием судом 27-летнего жителя Татарстана Сергея, который якобы изнасиловал свою полуторагодовалую дочь. Мать ребенка в эксклюзивном интервью «» заявила, что «если бы он это действительно сделал, я бы его убила». Она утверждает, что это было случайное нанесение легкой травмы при смене подгузника. «» разбирался в этой туманной истории, и однозначного ответа мы так и не получили.

Это произошло в октябре 2019 года. На вызов в один из домов Бугульмы приехала «скорая». Врачи констатировали кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была в это время дома с отцом, врач-гинеколог районной больницы зафиксировал травмы, характерные для сексуального насилия. Было возбуждено уголовное дело. После расследования Сергею К. предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка и отправили под домашний арест.

Однако в апреле 2020 года Бугульминский районный суд оправдал Сергея в связи с отсутствием состава преступления. Суд счел недоказанной виновность мужчины. Основание такое: у подсудимого не было прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.

Прокуратура Республики Татарстан не согласна с таким решением суда. Об этом «» рассказал старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев:

— Мы обжаловали решение суда, по нашему мнению, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также другие доказательства обвинения свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана.

Однако мать девочки, Анна, яростно защищает своего супруга. Она рассказала свою точку зрения «», и с ее слов эта чудовищная история выглядит совершенно невинной:

— Никаких серьезных повреждений нет, никаких последствий тоже нет. Ничего там порвано не было, я могу показать справку гинеколога всем, кто пишет гадости о нас. Там не просто «легкий» вред, там практически никакого вреда не было. Мой муж ничего не делал. Когда мужчина, у которого маленький ребенок, остается с ним наедине в первый раз, когда постоянно мать до этого занималась ребенком, а отец только стоял в сторонке… Пусть мужики попробуют это сделать!

— Но он же сказал в суде, что якобы «психанул» после того, как поругался с вами, и из-за этого «травмировал» дочку, со злости?

— Такого не было. Мы с ним поругались незадолго до того, как все произошло. И мы тут же помирились. То, что он якобы «психанул», — этого ничего в деле нет. Я сама присутствовала на суде. Да, меня отстранили из-за того, что я якобы не защищала своего ребенка. Если бы мой муж это сделал, я бы сейчас села за его убийство! Я знаю точно, что муж ничего плохого не сделал. Экспертиза все это показала, врачи все подтвердили. Мы делали две экспертизы, в Бугульме и в Казани, все документы у меня на руках.

— Но ведь «скорая» констатировала у девочки кровотечение, когда приехала в тот день?

— Да, кровотечение было, но, извините, у меня сейчас на руках маникюр, и если я элементарно возьму ребенка за руку, то может быть царапина. У детей очень нежная кожа…

— Но прокуратура не согласна с решением суда.

— Пусть они все обжалуют! Доказательств у них никаких нет, приговор останется неизменным.

Как стало известно «», девочка — общий ребенок Сергея и Анны, хотя отцовство не установлено. Официально пара не зарегистрирована. Кроме нее в семье еще двое детей от предыдущего брака женщины.

Знакомая семьи Светлана, которая когда-то с ней дружила, считает, что Анна просто вцепилась в своего мужчину. «Пусть она и дальше защищает своего педофила, он все равно скоро сядет, мы добьемся этого, а ее саму лишат родительских прав! Правильно, что предыдущий муж с ней развелся, только вот почему-то детей своих у нее не забрал».

Другая жительница Бугульмы, которая знает Анну с детства, рассказала «»:

— Я знаю, что с первым мужем она разошлась сама. Он не работал, гулял. Потом Анна встретила этого Сергея. Единственное, что я ей говорила и в первом, и во втором браках, — не рожай! Куда плодишь? Помощи-то нет ни от кого. Про второй брак мало что знаю. Помогаю им вещами, продуктами. Об этой ситуации я узнала из СМИ, Аня не делилась. Когда я у нее спросила: «Что случилось?», она мне сказала: «Сергей при снятии памперса задел органы дочки, мы были в Казани у судмедэксперта. Он криминального ничего не нашел».

Адвокат Сергея К. Салават Раупов заявляет, что у его клиента не было умысла: «Это произошло случайно, когда чистил от каловых масс». Раупов подал в Верховный суд возражение на апелляцию прокуратуры, заявив, что считает решение суда «верным и обоснованным».

Между тем жители написали петицию с требованием посадить педофила и крайне возмущены таким приговором суда.