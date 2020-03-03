Снявшаяся для Playboy и лишившаяся работы экс-чиновница Анна Ануфриева подчеркнула, что лейтенанта МВД Анастасию Долгову, обвиненную в оказании эскорт-услуг, не за что наказывать. Об этом Ануфриева заявила URA.RU.

По данным издания, ранее паблик в соцсети «ВКонтакте» обвинил Анастасию Долгову в оказании эскорт-услуг после того, как она опубликовала откровенные фотографии.

«Я в этой ситуации поддерживаю Анастасию Долгову. Во-первых, это ее личная жизнь, во-вторых, фотографии были размещены на закрытом аккаунте в Instagram. Кто-то из ее знакомых просто их опубликовал где-то», — заявила Ануфриева.

Она также подчеркнула, что «каких-то слишком откровенных фотографий и не было».

«Да даже если бы и были — это ее дело. Наказывать и, уж тем более, увольнять с работы ее не за что», — уверена бывшая чиновница.

«Рамблер» писал, что ранее Анна Ануфриева принимала участие в конкурсе «Девушка года Playboy». После скандала с ее откровенными фотографиями тюменская чиновница лишилась работы.

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