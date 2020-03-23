Сторона обвинения собирается допросить 13 свидетелей-россиян по делу гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили адвокаты подсудимого Ольга Карлова и Владимир Жеребенков.

«Думаю, что судебный процесс продлится примерно месяц. По делу заявлено 13 свидетелей, все они были в России», — приводит «Интерфакс» заявление от стороны защиты.

Адвокаты готовы доказать невиновность американца, в том числе с помощью свидетелей, которые представят свои показания в суде.

«Мы будем просить допросить посольства, чтобы доказать, что это [преступление] просто невозможно», — сказал Жеребенков.

Рассмотрение дела назначено на 30 марта. Однако из-за ситуации с коронавирусом слушание может быть перенесено на 13 апреля.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.