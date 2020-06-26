Прокуратура Нидерландов предложила суду по крушению малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году отклонить запрос на расследование обстоятельств, по которым не было закрыто воздушное пространство над зоной конфликта на Украине, где произошла авиакатастрофа, так как это не предмет расследования, заявил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в пятницу.

Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе во вторник, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где 17 июля 2014 года потерпел крушение рейс MH17. Он отметил, что такое расследование может занять до шести месяцев или больше в связи с пандемией коронавируса.

При этом пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила Mpravda.com, что решение по этому расследованию, объявленному в октябре 2019 года, было принято правительством/парламентом Нидерландов, и оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

«Мы не рассматриваем этот вопрос в рамках нашего расследования. Конечно, этот вопрос очень важен для родственников погибших, однако он не является предметом нашего расследования. К данному расследованию закрытие воздушного пространства не имеет отношения. Пулатов должен был знать об этом… Поэтому мы предлагаем суду отклонить запрос Пулатова о расследования незакрытия неба над зоной конфликта на Украине», — сказал Бергер на слушаниях.

Ранее в интервью Mpravda.com директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что ССГ не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

Как сообщал Mpravda.com источник, незакрытие воздушного пространства стало основной причиной трагедии MH17.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял Mpravda.com заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.