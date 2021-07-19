Выбор профессии — это ответственное мероприятие, которое определяет будущее каждого человека. В Польше большой выбор направлений подготовки, например есть банковская школа, экономика, информатика, туризм и многое другое.

Факультет «Экономика»

Экономисты сегодня очень востребованы на рынке труда. Найти престижную работу, которая будет хорошо оплачиваться им не составит особых усилий.

Обучение на факультете включает два уровня. Первый — бакалавриат, подать заявку на обучение на нем можно через сайт https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/bakalavriat/bakalavriat-v-polshe. Студент осваивает основы профессии. По окончанию обучения он умеет:

понимать и решать экономические проблемы;

понимать механизмы работы с рынком;

анализировать экономические данные;

вести успешный бизнес.

Далее можно углубить знания в магистратуре. Однако данная ступень образования не является обязательной. Тем не менее она позволяет начать вести научную деятельность, а также преподавать.

Факультет «Международная торговля»

Одно из самых перспективных направлений на рынке труда – это международная торговля. Специалистов из этой ниши не так много, поэтому им предлагаются лучшие условия работы и высокая заработная плата.

В Польше можно проходить обучение на двух языках: польском и английском. Конкретно для этого факультета будет предпочтительным второй вариант, поскольку специалисту придется коммуницировать с людьми из разных стран.

Чтобы обучаться на английском, необходимо пройти языковые курсы. Записаться на них можно по ссылке https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/kursy-polskogo-yazyka. По их окончании предоставляется сертификат, подтверждающий знание английского языка на должном уровне.

Факультет «Косметология»

В современное время услуги косметологов стали очень востребованными. Поэтому освоив эту профессию, можно получить работу, которая будет приносить стабильный и постоянный доход. Выпускник может устроиться в частную клинику или открыть свой кабинет.

Во время обучения студенты осваивают современное лечебное оборудование под контролем специалистов. Теоретические и практические знания им дают ведущие косметологи, дерматологи, визажисты, трихологи и другие.

Факультет «Дизайн в бизнесе»

Дизайнер — это творческая и интересная профессия, которая также востребована на рынке труда. Специалист может работать даже в бизнес-среде. Его основная цель — быстрая адаптация продукта и бреда под нужды потребителя, а также актуальные тенденции.

Обучение на факультете «Дизайн в бизнесе» имеет множество преимуществ:

знания преподают преподаватели-практики;

обучение проходит с использованием современных технологий;

на регулярной основе проходят семинары и другие учебные мероприятия.

Студент научиться думать творчески, формировать имидж бренда, разрабатывать внешний вид продукта, применять навыки 2D и 3D моделирования на практике, а также многое другое.