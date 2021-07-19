Выбор профессии — это ответственное мероприятие, которое определяет будущее каждого человека. В Польше большой выбор направлений подготовки, например есть банковская школа, экономика, информатика, туризм и многое другое.
Факультет «Экономика»
Экономисты сегодня очень востребованы на рынке труда. Найти престижную работу, которая будет хорошо оплачиваться им не составит особых усилий.
Обучение на факультете включает два уровня. Первый — бакалавриат, подать заявку на обучение на нем можно через сайт https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/bakalavriat/bakalavriat-v-polshe. Студент осваивает основы профессии. По окончанию обучения он умеет:
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понимать и решать экономические проблемы;
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понимать механизмы работы с рынком;
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анализировать экономические данные;
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вести успешный бизнес.
Далее можно углубить знания в магистратуре. Однако данная ступень образования не является обязательной. Тем не менее она позволяет начать вести научную деятельность, а также преподавать.
Факультет «Международная торговля»
Одно из самых перспективных направлений на рынке труда – это международная торговля. Специалистов из этой ниши не так много, поэтому им предлагаются лучшие условия работы и высокая заработная плата.
В Польше можно проходить обучение на двух языках: польском и английском. Конкретно для этого факультета будет предпочтительным второй вариант, поскольку специалисту придется коммуницировать с людьми из разных стран.
Чтобы обучаться на английском, необходимо пройти языковые курсы. Записаться на них можно по ссылке https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/kursy-polskogo-yazyka. По их окончании предоставляется сертификат, подтверждающий знание английского языка на должном уровне.
Факультет «Косметология»
В современное время услуги косметологов стали очень востребованными. Поэтому освоив эту профессию, можно получить работу, которая будет приносить стабильный и постоянный доход. Выпускник может устроиться в частную клинику или открыть свой кабинет.
Во время обучения студенты осваивают современное лечебное оборудование под контролем специалистов. Теоретические и практические знания им дают ведущие косметологи, дерматологи, визажисты, трихологи и другие.
Факультет «Дизайн в бизнесе»
Дизайнер — это творческая и интересная профессия, которая также востребована на рынке труда. Специалист может работать даже в бизнес-среде. Его основная цель — быстрая адаптация продукта и бреда под нужды потребителя, а также актуальные тенденции.
Обучение на факультете «Дизайн в бизнесе» имеет множество преимуществ:
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знания преподают преподаватели-практики;
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обучение проходит с использованием современных технологий;
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на регулярной основе проходят семинары и другие учебные мероприятия.
Студент научиться думать творчески, формировать имидж бренда, разрабатывать внешний вид продукта, применять навыки 2D и 3D моделирования на практике, а также многое другое.