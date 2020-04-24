Видео, как самка леопарда обучает детенышей переходить дорогу, сняли посетители национального парка Крюгера в ЮАР. Об этом сообщает NationalGeographic.

На кадрах животное переходит дорогу перед туристическим автобусом. Убедившись в безопасности, она возвращается и зовет с собой детенышей.

Во время перехода один из детенышей испугался и остался посередине дороги, но затем все же последовал за мамой.

Тинус Дельпорт, чья дочь и сделала видеозапись, призналась, что за 50 лет, которые она посещает национальный парк, он не видела ничего подобного.

В середине марте двух страусов встретили местные жители под Новосибирском. Эму прогуливались по дороге между частных домов.