Катання на квадроциклах, безсумнівно, приносить величезне задоволення, не кажучи вже про незабутні враження, які воно приносить. Такого задоволення не дає жодна інша спортивна машина, що зумовлено специфікою квадроцикла.

Складні, а то й несприятливі умови викликають бажання вивезти автомобіль з гаража і подолати ще більші відстані. Проте квадроцикл на бензині накладає на власника обов’язок проводити регулярні технічні огляди. Бруд і важкопрохідна місцевість сприяють швидкому зносу витратних матеріалів. Як доглядати за квадроциклом? Ознайомтесь деякими порадами!

Обслуговування квадроцикла — все, що вам потрібно знати

Обслуговування квадроциклів має важливе значення для загального технічного стану машини. Першу перевірку ми проводимо в термін, зазначений у гарантійному талоні. Оскільки квадроцикли, доступні на українському ринку, відрізняються, серед іншого, потужністю двигуна та габаритами, дату першого огляду квадроцикла найчастіше вказує завод-виробник. Надалі бажано обслуговувати машину приблизно кожні 1000 км. Таким чином, власник зможе подбати про стан транспортного засобу та безпеку під час руху в непередбачуваних умовах.

Чому обслуговування квадроциклів таке важливе?

Обслуговування в авторизованій точці дає змогу виявити потенційні (хоча й не завжди видимі неозброєним оком!) дефекти та на цій підставі провести менший або більший ремонт. Варто мати на увазі, що квадроцикли, як машини, призначені для їзди по пересіченій місцевості, швидко зношуються, звісно, з урахуванням вбудованих деталей. Насправді будь-який елемент може бути пошкоджений під час контакту з брудом або водою.

Як доглядати за квадроциклом? Вивчіть основні правила

Ще до того, як ви віднесете свій квадроцикл у надійний сервісний центр, ви маєте зробити кілька важливих речей самостійно. Планове ТО це одне! Як власник нової іграшки, ви повинні піклуватися про неї на кожному етапі шляху. Що ви можете зробити, щоб зберегти свій квадроцикл на бензині?

Перед і після кожної поїздки обов’язково потрібно оглядати квадроцикл. Якщо з’явився новий дефект, доведеться на деякий час відмовитися від водіння і віддати квадроцикл у сервіс. Переконайтеся, що квадроцикл працює бездоганно і його технічний стан не залишає бажати кращого. Пам’ятайте, що несправні гальмівні диски або поворотники не тільки призводять до більш серйозних несправностей, а й впливають на рівень безпеки на дорозі, а точніше на її відсутність.

Також бажано регулярно перевіряти рівень масла та інших рідин, а також чистити квадроцикл після кожної поїздки. Прекрасно розуміємо, що це не найприємніше заняття. Однак пил і всілякий бруд, що осідає на вбудованих у квадроцикл механізмах, виглядають не дуже добре. Однак у довгостроковій перспективі вони сприяють утворенню дефектів, а цього краще уникати.

Завжди дбайте про свій квадроцикл на бензині. Пам’ятайте, що регулярний огляд безумовно дешевший, ніж ремонт серйозної несправності.