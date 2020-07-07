слова Гиният.

Дополнительно к борьбе с инфекцией планируется привлекать частные клиники, у которых есть больничные койки и реанимационные отделения, добавила она.

За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено более 1,1 тысячи случаев коронавируса, общее их число почти достигло 50 тысяч.

Группа специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России в составе 32 человек прибыла накануне в Нур-Султан. По данным Минздрава Казахстана, они будут помогать местным коллегам в борьбе с коронавирусом, а также работать в тех городах, чьи медорганизации особо нуждаются в кадровом усилении.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия начала поставлять лекарство для лечения COVID-19.

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда в Россию придет вторая волна коронавируса и какой она будет.

Узнать за 90 секунд: почему возможна вторая волна коронавируса09:36