Алексей Богдановский. Юристы и общественные организации в США говорят о всеобщем ужесточении политики в отношении иммигрантов. Администрация Дональда Трампа на протяжении ряда лет вводила ограничения на иммиграцию, которые лишь усугубились на фоне пандемии коронавируса. Многие начинания зависли в федеральных судах. Однако больше всего решений, в которых правозащитники усматривают произвол, часто принимаются простыми работниками пограничных служб, «стерегущих» границу США. Так, допущенная в молодости ошибка гражданки одной из бывших советских республик уже стоила ей многомесячного заключения и может в конечном итоге закончиться депортацией, несмотря на наличие у нее грин-карты, рассказала Mpravda.com адвокат, представляющая ее интересы.

Ехала домой — попала в тюрьму

С.С. (имя ограничено инициалами по просьбе родственников) 20 с небольшим лет. Она жила в США уже много лет, с 2011 года имеет грин-карту — постоянный вид на жительство в США. Она учится в колледже и подрабатывает в ресторане. С.С. является совладелицей дома, в котором живет ее семья, помогает родителям, водит машину, на которую заключила лизинговое соглашение с банком.

В феврале этого года С.С. ездила на родину в одну из стран СНГ. Когда она прилетела домой в США, ее ждал кошмарный сюрприз: ее задержали и поместили в иммиграционную тюрьму. Все попытки освободить девушку до настоящего времени завершились неудачей, в августе ей грозит депортация.

Причина — имевшаяся у нее судимость за хранение марихуаны с целью сбыта. В 2017 году машину, в которой она ехала с несколькими подругами, остановила полиция. В машине нашли 19 граммов марихуаны. Все это количество «повесили» на С.С. Девятнадцать граммов марихуаны — это немало, но вес до 30 граммов суды обычно прощают, а штат Виргиния, где живет С.С., вообще недавно отменил уголовное преследование за хранение марихуаны — теперь это административное правонарушение, за которое можно получить лишь штраф. Почему же постоянному жителю США грозит за это нарушение депортация?

Моральный облик жителя США

Обладатели грин-карт вроде бы в равном положении с гражданами США: имеют право жить в стране постоянно, работают, платят налоги, имеют все права, разве что не могут голосовать на выборах. Но, в отличие от граждан США, они должны поддерживать соответствующий «моральный облик» — именно так сформулирован закон. Пусть марихуана — это не страшно в глазах Штатов, но для федеральных властей это уголовное преступление. Минюст США обычно не конфликтует с местными властями и не преследует за марихуану на территории тех штатов, где ее разрешили. Однако въезд в США иностранца находится всецело на усмотрении федеральных иммиграционных властей. Как они решат, так и будет, и чаще всего никакой суд им не указ: даже те решения, которые выглядят совершенным произволом, зачастую оказываются правомочными.

Именно так и поступили с девушкой из СНГ. Адвокат Елизавета Крюкова говорит, что С.С. стала жертвой неумелой защиты на уголовном процессе, в результате которой у нее появилась непогашенная судимость. Теперь, хотя она соблюдала все условия приговора, эта судимость грозит ей потерей семьи, места жительства, учебы и работы.

«Она принимает ответственность за свои действия, она полностью осознает и сожалеет о юридических, финансовых, физических и эмоциональных страданиях, которая она причинила себе и своей семье. Она соблюдала все условия уголовной судимости, избегала новых проблем с законом и примерно ведет себя как дочь, сестра, подруга и коллега», — заявляет адвокат в обращении в иммиграционно-таможенную полицию.

Закон жесток

«Большая часть уголовных судимостей дает властям безусловное право депортировать иммигранта, даже если у него есть грин-карта», — поясняет Крюкова. По ее словам, в деле С.С. есть смягчающие обстоятельства. «Но в наше время, невзирая на многие позитивные факторы и подлинный смысл закона, который позволяет сделать исключение, закон трактуют негативно (по отношению к мигранту)», — добавила юрист.

Повысилась и планка для тех, кто пытается сменить временную визу на постоянное проживание в стране. Чтобы «право на усмотрение» властей было применено в пользу иммигранта, нужно доказывать, что ты не только не совершал никаких преступлений, но и не будешь обузой обществу. Уже ввели новую форму, требующую раскрытия перед властями всех счетов, недвижимости, кредитного рейтинга, медицинской страховки, болезней. «Это подозрительно много для морального облика и доказательств, что ты можешь прокормить себя без помощи государства», — говорит Крюкова.

Юрист подозревает, что при отсутствии четких критериев и контроля власти и дальше будут расширять эти границы.

«Скорее всего, будет досконально рассматриваться абсолютно всё, включая и любые гражданские иски, особенно касающиеся взыскания по долгам или недоплаты кредиторам. Такие вопросы уже давно стали задавать на интервью на гражданство, потому что концепция «хорошего морального облика» очень широка, и под нее можно подвести буквально все», — предупреждает Крюкова.

Как всегда в США, действия властей рождают противодействие в обществе. Например, влиятельный Американский союз гражданских свобод начал регистрацию неправомочных, по его мнению, отказов во въезде и депортаций. Однако у исполнительной власти столько возможностей принимать решения по усмотрению, что изменения жёсткого подхода к иммигрантам при нынешней администрации, вероятно, ждать не приходится. Поэтому юристы советуют иммигрантам в США: наберитесь терпения, не допускайте ни малейшего нарушения федеральных законов, а также постарайтесь встать на ноги в финансовом отношении. Правда, гражданке СНГ С.С., которая ждет депортации за давнее нарушение, это может уже не помочь.