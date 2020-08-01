Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.

«Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля — ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины», — говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Согласно документу, наступательные действия – это попытки изменить позиционное расположение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций.

Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.