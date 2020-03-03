Проезд на общественном транспорте и пригородных электричках в Москве и Подмосковье сделают бесплатным для женщин 8 марта в честь Международного женского дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 3 марта.

По словам градоначальника, о бесплатном проезде московские власти договорились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной», — написал Собянин в Twitter.

Воробьев на своей странице в «ВКонтакте» добавил, что 8 марта женщины и дети также смогут бесплатно посетить подмосковные музеи. Платным для представительниц прекрасного пола останется только Аэроэкспресс.

Ранее исследование сервиса «Авито» показало, какие подарки женщины хотели бы получить в Международный женский день. Большинство участниц отдали предпочтение ювелирным украшениям, косметике и парфюмерии, а также подарочным сертификатам.

При этом около половины россиянок не планируют отмечать этот праздник, свидетельствует опрос проекта Hi-chef от Mail.ru Group.