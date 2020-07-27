Ураган «Ханна» частично обрушил стену на границе между США и Мексикой, возведенную по требованию американского лидера Дональда Трампа и прозванную «стеной Трампа». Видео инцидента опубликовал в Twitter журналист Женаро Вильямиль.

«Тропический шторм "Ханна" и сильные ветра сносят часть пограничной стены между Тамаулипасом и Техасом», — утверждает Вильямиль.

На кадрах видно, как несколько десятков метров стены рушатся на глазах людей, одетых в рабочую одежду.

Ранее сообщалось, что в штате Техас был введен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна». Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 150 км/ч.

Стена на американско-мексиканской границе строится по инициативе Белого дома для препятствия нелегальной миграции из стран Латинской Америки. Возведение сооружения было одним из самых громких обещаний Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2018 году.