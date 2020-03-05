Бренд презервативов Vizit подшутил над образом ведущего Первого канала Кириллом Клейменовым. Юмористический пост был опубликован в Twitter-аккаунте российского представительства бренда.

На коллаже изображен кадр из эфира программы «Время» с Клейменовым, где он одет в синий пиджак и красный галстук. Рядом изображена пачка презервативов Vizit размера large, повторяющая образ ведущего. «Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался…», — гласит подпись к картинке.

Пользователи в комментариях положительно оценили шуточное сравнение. «Утройте зарплату тому, кто это придумал», — предложил микроблогер Orangezaraza.

В феврале Клейменов в эфире новостной программы «Время» в шутку рассказал о связи китайского коронавируса с президентом США Дональдом Трампом. Его «гипотезу» многие приняли за правду.

Клейменов был ведущим программы «Время» с 1998 по 2004 год. В настоящее время журналист является заместителем генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он вернулся в программу после 14-летнего перерыва в 2018 году и периодически появлялся в эфире до конца года. С октября 2019 года он снова стал ведущим программы «Время». За это время Клейменова нередко критиковали за манеру ведения передачи.

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