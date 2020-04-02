Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступает с обращением к россиянам.

Это уже второе послание главы государства за последние две недели. Первое обращение показали по телевидению 25 марта, оно было посвящено ситуации с коронавирусом в стране. Российский лидер анонсировал ряд серьезных общественных изменений.

Так, неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена в России нерабочей, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически. Президент выступил за поддержку семей, в которых дети не посещают детский сад или ясли, а также родителей, находящихся на больничном или в декретном отпуске. Для этой категории граждан российский лидер предложил выплаты по 5 тыс. рублей. Госсубсидии будут начисляться с апреля в течение трех месяцев, но только тем семьям, которые имеют право на маткапитал.

Путин также рассказал о мерах по поддержке предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии. В частности, он предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам, и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.