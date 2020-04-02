2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Президент поблагодарил медиков, которые продолжают «держать оборону от наступающей эпидемии».

«Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам», — сказал президент. Также он поблагодарил всех, кто продолжает выполнять свой долг, волонтеров и неравнодушных людей, которые не только соблюдают рекомендации, но и помогают другим людям.

По его словам, нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля помогла выиграть время на борьбу с вирусом. В целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях, заявил глава государства. Однако угроза пока сохраняется.

В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля. Если ситуация позволит, период вынужденных нерабочих дней будет сокращен, сказал Путин.

Обстановка в разных регионах очень различается, поэтому местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия для руководства конкретными действиями на местах, отметил президент.

При этом Путин уточнил, что органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут работать, как и прежде. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, регионы будут обязаны согласовывать решение с федеральным правительством.

Главным приоритетом Путин назвал сохранение рабочих мест и доходов граждан.

25 марта во время первого обращения к россиянам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и перенес общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Также он предложил ряд мер для экономической поддержки.

В частности, лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.