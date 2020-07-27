в министерстве окружающей среды и энергетики Греции.

Вечером в понедельник радио Sputnik сообщило, что на газопроводе в Болгарии произошла авария, в результате которой поставка топлива в Грецию была прекращена.

«Авария на болгарском газопроводе, из которого также идет поставка в Грецию, не вызывает никакого беспокойства по поводу достаточности энергоресурсов в стране … Подача природного газа в страну через пункт пропуска в Кипи продолжается в обычном режиме, в то же время высоки запасы сжиженного природного газа (СПГ) на станции Ревитуса», – сообщили агентству в ведомстве.

Ситуация на энергетическом рынке под контролем регулятора. При необходимости все необходимые меры будут приняты.

Ранее радио Sputnik сообщило, что врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева изумили данные о дорогом газе в регионе.

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