Тенденция применения транспортных операций по перевозке топлива увеличивается с каждым днем. В связи с этим в больших городах открываются новые заправки, что значительно повышает требования к транспортным средствам раздачи топлива.

Как известно основными перевозчиками топлива являются бензовозы, эти автомобили оснащены баками различной емкости, но это не дает точной гарантии выдачи необходимого объема бензина. Благодаря техническому развитию на данные емкости можно установить автоматизированную систему отгрузки топлива.

Оборудование для раздачи топлива от компании ООО «Микро Троник»

Данная система автоматизации на бензовозы, появилась весьма недавно и впервые была запущена на топливный рынок здесь, компанией ООО «Микро Троник». Система автоматизации обладает рядом преимуществ:

максимальный уровень точности раздачи топлива,

применение к оплате банковских карт,

создание и управление ограничением по раздаче топлива,

удаленная навигация транспортного средства.

Кроме этих преимуществ стоит отметить, что компании могут вести строгий учет и контроль за выдачей топлива на заправке, на больших предприятиях и в транспортных компаниях.

Виды оборудования для раздачи топлива

В настоящее время выходит два вида оборудования такого типа:

Первый вариант рассматривается в качестве до заправочного процесса, включающий в себя электронный терминал и ведение графика выдачи топлива. Второй вариант — это скрытая установка электронной индикации раздачи топлива.

Первый вариант системы снабжен циферблатом, который точно указывает объем выдаваемого топлива, панель набора, позволяющая установить лимит отгрузки. Второй вариант снабжен устройством индификации водителя с предприятием, встроенного в панель управления автомобиля и электронный прибор для учета выдачи топлива.

Принцип работы

В грузовой отсек автомобиля устанавливаются электромагнитные клапана, работающие от панели управления автомобиля, что позволяет передать информацию об отгрузке в офис компании.

Передача данной информации осуществляется благодаря спутниковой навигации, в которой уже встроена функция слежения. Функция определения местонахождения автомобиля, передача информации о водителе и учет работы контроля всего оборудования.

Для резервного хранения данных модуль Micron 2.0 имеет встроенный накопитель данных формата микро сиди.

Программное обеспечение

Для синхронизации работы автомобиля и станции контроля, в комплекте всего оборудования имеется программное обеспечение, которое позволяет довольно легко и быстро считывать информацию с датчиков приборов.