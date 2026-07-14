Соединение полиэтиленовых трубопроводов требует специализированной техники, поскольку прочность и герметичность шва напрямую влияют на срок службы всей сети. Современное оборудование для сварки пнд позволяет выполнять качественные соединения труб разного диаметра — от бытовых водопроводных линий до магистральных газораспределительных сетей.

В ассортименте ТрубПолимерГрупп представлена техника для двух основных технологий сварки полиэтиленовых труб. Аппараты различаются по принципу формирования шва:

Терморезисторные (электромуфтовые) аппараты — соединение через нагревательный элемент фитинга

Аппараты стыковой сварки — формирование шва методом торцевого оплавления

Модели для диаметров от 40 до 2000 мм — под разные классы трубопроводов

Оборудование с автоматической регулировкой температуры и давления

Терморезисторная сварка

Терморезисторный аппарат соединяет полиэтиленовые трубы за счёт нагревательной спирали, встроенной непосредственно в фитинг. Ток проходит через спираль, полиэтилен оплавляется, и после остывания образуется монолитный шов без использования дополнительных материалов. Такой способ применяется преимущественно для меньших диаметров и в стеснённых условиях монтажа, где трудно обеспечить соосность труб для стыковой сварки.

Стыковая сварка

Аппарат стыковой сварки формирует соединение методом оплавления торцов труб нагревательным диском с последующей стыковкой под давлением. Метод применяется для труб большого диаметра и протяжённых магистральных участков, где важна высокая механическая прочность шва. Процесс требует точной центровки труб и контроля температуры плавления по паспортным данным материала.

Критерии выбора сварочного аппарата

При подборе оборудования учитывается диапазон диаметров труб, с которыми предстоит работать, толщина стенки (влияет на необходимую мощность нагрева), условия эксплуатации на объекте, а также наличие дополнительных функций — автоматического позиционирования, звуковой индикации завершения цикла, регистрации параметров сварки для последующего контроля качества.

Параметр Терморезисторная сварка Стыковая сварка Диаметр труб Малый и средний Средний и крупный Дополнительные материалы Не требуются Не требуются Условия монтажа Стеснённые пространства Открытые траншеи, магистрали Требования к центровке Умеренные Высокие

Область применения

Сварочное оборудование для полиэтиленовых труб применяется при монтаже и ремонте систем водоснабжения и канализации, при прокладке трубопроводов для транспортировки химических веществ и нефтепродуктов, а также в сельскохозяйственных и промышленных сетях, где требуется герметичное неразъёмное соединение.

Как заказать оборудование для сварки в ТрубПолимерГрупп

Для оформления заказа свяжитесь с менеджерами ТрубПолимерГрупп через форму на сайте или по телефону. Специалисты помогут подобрать оптимальные параметры и рассчитают объём под конкретный объект.

FAQ

Чем отличается терморезисторная сварка от стыковой?

Терморезисторная сварка формирует шов через нагревательный элемент фитинга, стыковая — методом оплавления торцов труб с последующей стыковкой под давлением. Выбор зависит от диаметра и условий монтажа.

Для каких диаметров подходит стыковая сварка?

Стыковая сварка применяется преимущественно для средних и крупных диаметров труб на протяжённых магистральных участках трубопровода.

Нужны ли дополнительные материалы для сварки ПНД труб?

Нет, оба метода сварки полиэтиленовых труб не требуют клея или иных соединительных материалов — шов формируется за счёт оплавления самого полимера.

От чего зависит выбор мощности сварочного аппарата?

Мощность подбирается исходя из толщины стенки трубы и диаметра — более толстостенные трубы требуют более мощного нагревательного элемента.

Где применяется сварочное оборудование для пластиковых труб?

В системах водоснабжения и канализации, при прокладке трубопроводов для химических веществ и нефтепродуктов, а также в сельскохозяйственных и промышленных сетях.

Заключение

Правильный выбор сварочного оборудования определяет надёжность и долговечность соединений полиэтиленового трубопровода. ТрубПолимерГрупп предлагает технику для терморезисторной и стыковой сварки различных диаметров с учётом требований конкретного проекта.