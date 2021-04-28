Собравшись открыть свой собственный салон красоты, в голове много вопросов и сомнений. Вдруг что-то будет упущено при запуске салона или чего-то будет не хватать в итоге. Должны быть учтены все нюансы, подходить к этому стоит крайне внимательно.

Поможем вам понять, какую мебель стоит приобретать для того, чтобы открытие прошло идеально!

В салонах красоты обычно присутствуют несколько кабинетов:

Маникюр, педикюр

Массажный

Косметологический

Студия загара

Парикмахерская

Когда начинается процесс обдумывания, как должен выглядит тот или иной кабинет, все сводится к одному. Начинается просчёт по мебели в магазине зибров. Какая мебель всё-таки должна присутствовать в хорошем салоне красоты?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

Кабинет мастеров по волосам

Кресло для клиента

Раковина

Зеркала

Стенд для рабочих инструментов

Стеллаж для косметической продукции

Сушуар и стул под него

Стерилизатор ультрафиолет

Табурет для мастера, если требуется

Диван

Кабинет маникюра и педикюр

Столы и стулья для мастеров и клиентов

Маникюрная лампа

Стерилизатор для ногтевых приборов

Маникюрный аппарат

Кресло для педикюра

Подставка для ног и ванночки

Педикюрный аппарат

Массажный кабинет

Кушетка для работы с клиентом

Высокий табурет для мастеров

Вешалка

Ширма для переодевания

Столик для инструментов

Косметология

Кушетка для клиента

Высокий стул для мастера

Столик для инструментов

Увеличительная лампа

Отпариватель для кожи лица и шеи

Сухожаровой шкаф

Есть так же мебель, которая стандартно должна присутствовать во всех салонах и находится в общем зале.

Рабочая туалетная комната: унитаз, раковина, зеркало.

Хол: можно приобрести стойку администратора, поставить несколько кресел или стульев для клиентов, которые ожидают своей записи. Можно повесить телевизор, или поставить аудио-систему, чтобы не было не комфортной тишины в зале.

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