Собравшись открыть свой собственный салон красоты, в голове много вопросов и сомнений. Вдруг что-то будет упущено при запуске салона или чего-то будет не хватать в итоге. Должны быть учтены все нюансы, подходить к этому стоит крайне внимательно.
Поможем вам понять, какую мебель стоит приобретать для того, чтобы открытие прошло идеально!
В салонах красоты обычно присутствуют несколько кабинетов:
- Маникюр, педикюр
- Массажный
- Косметологический
- Студия загара
- Парикмахерская
Когда начинается процесс обдумывания, как должен выглядит тот или иной кабинет, все сводится к одному. Начинается просчёт по мебели в магазине зибров. Какая мебель всё-таки должна присутствовать в хорошем салоне красоты?
Попробуем разобраться в этом вопросе.
Кабинет мастеров по волосам
- Кресло для клиента
- Раковина
- Зеркала
- Стенд для рабочих инструментов
- Стеллаж для косметической продукции
- Сушуар и стул под него
- Стерилизатор ультрафиолет
- Табурет для мастера, если требуется
- Диван
Кабинет маникюра и педикюр
- Столы и стулья для мастеров и клиентов
- Маникюрная лампа
- Стерилизатор для ногтевых приборов
- Маникюрный аппарат
- Кресло для педикюра
- Подставка для ног и ванночки
- Педикюрный аппарат
Массажный кабинет
- Кушетка для работы с клиентом
- Высокий табурет для мастеров
- Вешалка
- Ширма для переодевания
- Столик для инструментов
Косметология
- Кушетка для клиента
- Высокий стул для мастера
- Столик для инструментов
- Увеличительная лампа
- Отпариватель для кожи лица и шеи
- Сухожаровой шкаф
Есть так же мебель, которая стандартно должна присутствовать во всех салонах и находится в общем зале.
Рабочая туалетная комната: унитаз, раковина, зеркало.
Хол: можно приобрести стойку администратора, поставить несколько кресел или стульев для клиентов, которые ожидают своей записи. Можно повесить телевизор, или поставить аудио-систему, чтобы не было не комфортной тишины в зале.
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