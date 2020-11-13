Продажу физическим лицам закиси азота и пропаганду его нецелевого использования предложили запретить. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию в первом чтении.

Инициатива депутатов предлагает запретить производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, распределение в целях сбыта, либо сбыт, пропаганду употребления, распространение информации, содержащей предложения о сбыте закиси азота для её использования не по назначению.

«Вдыхание закиси азота в небольших количествах приводит к состоянию эйфории, сопровождающемуся беспричинным смехом и галлюцинациями. Именно эти свойства закиси азота сделали препарат широко известным в народе как «веселящий газ», — говорится в пояснительной записке.

Нецелевое использование закиси азота человеком может привести к необратимым последствиям для его жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти, отмечают авторы, ссылаясь на медиков.

«Вдыхание этого вещества наряду с наркоманией и алкоголизацией является одним из факторов, разрушающих здоровье наших детей. Это как вторая эпидемия — дети умирают, употребляя «веселящий газ» из шариков в школах, в клубах», — заявлял председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В то же время он отметил, что закись азота используется в медицинских учреждениях и в промышленности, поэтому о полном запрете оборота речи идти не может.

Предлагаемые поправки, как отмечала один из авторов документа, депутат Наталья Костенко, позволят поставить жёсткий заслон продавцам, которые продают смерть под видом средства для развлечения. Одновременно с данной инициативой авторами вносятся поправки в закон «О рекламе» и поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, необходимые для полной реализации концепции законопроекта.

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