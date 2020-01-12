В России климат теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле, рассказал специалист. Это происходит из-за большого количества суши в поясе, где расположена большая часть страны.

В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле, сообщил сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша — 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — сказал он в интервью «Российской газете».

Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране станут более резкими. Также он пояснил, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия — что будет происходить. Но что будет точно в 2020 году — предсказать практически невозможно.

«То есть нельзя сказать, что осенние наводнения, например, снова придут на Северо-Запад, но и что они не повторятся, сказать тоже нельзя, — пояснил Киселев. — В среднем за десятилетие в этом регионе объем осадков вырос на 2,2 процента, хотя год на год тоже не приходится. Вероятно, 2020-й будет снова отмечен повышением среднегодовой температуры — нет оснований думать, что этого не произойдет. Увеличивается число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами, это тренд. Так что ободрить кого-то нечем».

Происходящие изменения различны в разных регионах страны, и ситуация в Краснодарском крае отличается от ситуации на Ямале.

«Напомню, что две трети территории РФ находятся в зоне вечной мерзлоты. Глобальное потепление — только одно из явлений, на которое сейчас публично обращают внимание.

Одновременно происходят и другие трансформации: в частности, меняется режим осадков, режим циркуляции — воздуха в атмосфере и вод в океане.

Все это приводит к изменению погоды», — добавил Киселев.

Ранее стало известно, что в российских регионах в 2020 году начнет действовать госстандарт по адаптации к климатическим изменениям. Под адаптацией имеется в виду предварительное планирование и оценка экологического воздействия, уже потом разработка конкретных мер.

Изменения коснутся различных предприятий и компаний, которым рекомендуют учитывать при работе ситуацию с климатом в регионе и его изменениями. Например, из-за жаркой погоды в Британии деформировалось железное полотно, а положения ГОСТа способствуют адаптации к подобным погодным условиям. Введенные стандарты позволят компаниям не переплачивать за это.

«То, что человек влез в климатическую систему, — это доказанный факт, на это указывают результаты моделирования климата, обобщенные в отчетах IPCC. Антропогенный фактор, безусловно, есть, и он влияет на климат, и мы ничего не можем с этим сделать, так как не можем взять и остановить промышленность. И это приводит к нетипичному поведению климатической системы, которое зачастую вызывает у нас удивление, так как оно сильно отличается от того, что мы можем предполагать, — отмечала в интервью «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института океанологии РАН и профессор Альпийского Университета Гренобля (Франция) Ольга Золина. —

Вечная осень — это одна из теоретических возможностей, которая может реализоваться в связи с глобальным потеплением».

Также российские ученые выяснили, как погодные аномалии сказываются на здоровье россиян. Исследователи рассчитали ущерб, связанный с повышением смертности в холодные и жаркие дни, и предложили стратегии развития системы здравоохранения.

Данные за последние 25 лет показали, что волны тепла и холода повышают смертность всех возрастных групп и обоих полов.

Разграничение одного дня с аномальной температурой и нескольких, следующих друг за другом, позволяет сделать вывод, что в случае холода только волны, а не отдельные холодные дни повышают смертность, тогда как при жаре влияют и отдельные дни, и волны тепла.

Результаты работы позволили сделать вывод, что чрезмерная смертность из-за увеличения числа жарких дней в ходе глобального потепления может быть частично скомпенсирована снижением количества волн холода. Эти выводы особенно актуальны для формирования политики в сфере здравоохранения. Учитывая уникальные климатические условия России, эта данные важны и с международной точки зрения, поскольку позволяют делать выводы о влиянии волн тепла и холода и в других регионах мира.

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