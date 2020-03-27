Примечательно, что в ОТТС вписано сразу несколько версий вседорожника: три — переднеприводные и одна — полноприводная.

Renault Kaptur 2020-го модельного года полагается 1,3-литровый турбомотор Renault Н5Н, развивающий 150 л.с. (пиковый крутящий момент составляет 250 Нм, начиная с 1 700 об/мин). В качестве топлива рекомендован только 95-й бензин. Примечательно, что для Arkana с тем же самым силовым агрегатом допустим и 92-й.

Также двум версиям «посвежевшего» вседорожника достанется и прежний «атмосферник» Renault H4M мощностью 114 л.с. Но этот силовой агрегат доработали: ему достались новые катушки зажигания и свечи.

Судя по ОТТС, в качестве трансмиссии для обновленного Kaptur предусмотрены пятиступенчатая механическая коробка передач и «вариатор». А классическая АКПП исчезла из этого перечня. Также среди новшеств — электроусилитель руля.

«Очевидно, что в ОТТС не обозначено ключевое изменение. Ранее представители бренда сообщали, что Kaptur, как и Arkana, переедет на улучшенную модульную платформу B0. Также инженеры французского концерна основательно доработали настройки шасси и рулевого управления», — сообщает издание «Новые автомобили».

Напомним, на данный момент Renault Kaptur доступен на рынке РФ с атмосферными двигателями: на 1,6 литра мощностью 114 л.с. и 2,0 литра с отдачей 143 л.с. Стоимость стартует с отметки 945 тысяч рублей.