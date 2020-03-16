Напомним, молодежный Haval F5 ориентирован, прежде всего, на покупателей в возрасте от 25 до 35 лет. Автомобиль начали продавать осенью 2018-го. По габаритам и характеристикам Haval F5 находится в одной «весовой категории» с Kia Sportage: длина модели — 4 470 мм, ширина — 1 857 мм, высота — 1 638 мм, расстояние между осями составляет 2 680 мм.

Haval F5 2020-го модельного года полагается расширенный перечень аксессуаров для персонализации, включая декоративные пластиковые накладки на кузов и вставки ярких цветов в салоне автомобиля. Кроме того, паркетник обзавелся модернизированной цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с увеличенным тачскрином.

Под капотом кроссовера теперь помимо 1,5-литрового 169-сильного турбомотора устанавливается топовый силовой агрегат объемом 2,0 литра с отдачей 197 л.с. В качестве трансмиссии для всех вариантов исполнения модели предлагается 7-скоротной «робот» с двойным сцеплением.

В арсенале Haval F5 имеется: шесть подушек безопасности, бесключевой доступ в салон, кнопка запуска двигателя, система стабилизации, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, камеры кругового видеообзора, кожаный салон, легкосплавные колёса на 17-19 дюймов и стеклянная крыша с люком.

Цены на обновленный Haval F5 пока не объявлены. За дореформенный паркетник дилеры в Китае просят от 100 000 до 128 000 юаней (от 1 046 000 до 1 360 000 рублей).