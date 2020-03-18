BJ212 имеет рамную конструкцию с независимой передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задним мостом на пружинах и продольных тягах.

Под капотом новинки установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель 4A91T от Mitsubishi с отдачей 136 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — жестко подключаемый полный.

«Теперь автомобиль оснащается ABS, ремнем безопасности для среднего пассажира на втором ряду сидений и автоматическим корректором фар», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цены на внедорожник BJ212 2020-го модельного года варьируются от 77 700 до 94 400 юаней (от 818 000 до 994 000 рублей).