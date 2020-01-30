Обновленный Hyundai ix35 заехал к дилерам. Экстерьер модели изменен незначительно, обновилась линейка силовых агрегатов, цены остались на прежнем уровне.

Вероятно, дизайнеры компании Hyundai не сочли за необходимость глобально модернизировать автомобиль, который и так пользуется высоким спросом. Отличить рестайлинговый Hyundai ix35 от предыдущей версии помогут следующие элементы: скорректированная головная оптика, которая может быть ксеноновой, светодиодные ходовые огни, измененные бампера, новая радиаторная решетка.

Что касается интерьера компактного кроссовера ix35, коррекции здесь незначительны. К слову, применена иная обивка сидений, использована отделка дверей более высокого качества, появились новые подстаканники.

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Наибольшее внимание разработчики уделили переработке моторной гаммы. Представители корейской компании решили заменить 2-литровый силовой агрегат семейства Theta с отдачей в 150 лошадиных сил мотором аналогичного объема и мощности семейства Nu.

В Hyundai заверили, характерной особенностью нового двигателя является низкое потребление топлива. Новому 2-литровому дизельному агрегату досталась система рециркуляции выхлопов, благодаря чему мотор получился более экономичным.

«Дизель» будет доступен в 2 модификациях с отдачей в 136 л. с. либо 184 «лошадки».Производителем существенно расширен перечень доступного оснащения.

Список пополнился нашедшим ранее применение в других моделях марки Hyundai электроусилителем рулевого колеса FlexSteer, снабженного системой регулировки усилия, жидкокристаллической панелью приборов Supervision (диагональ 4,2″), датчиками паркования (как задними, так и передними).

В «Hyundai Motor СНГ» подчеркнули: ценники на компактный кроссовер до марта 2014 года останутся прежними. Ныне за обладание наиболее доступным Hyundai ix35 придется выложить 899 тыс. руб., если трансмиссия механическая, 949 тыс. руб. — при оснащении машины автоматической КПП.

Минимальная стоимость полноприводного кроссовера составляет 1 млн 59 тыс. руб. Цена кроссовера с наиболее мощным «дизелем» и системой полного привода стартует с отметки в 1 млн 179 тыс. руб. Приобрести автомобиль можно в салоне компании Ч, которая является новым официальным дилером Hyundai в Москве.