Как показал эксперимент, COVID-19 проникает в клетки сердца и нарушает его работу.

Коронавирус повреждает сердце не так, как другие вирусы. К такому выводу пришли специалисты медшколы университета в Сент-Луисе.

Для сердца представляют опасность как вирусные, так и бактериальные инфекции. Обычно это происходит из-за повышенной активности двух типов иммунных клеток. Коронавирус же бьет по трем типам клеток, причем, они не связаны с иммунитетом.

Как выяснилось, COVID-19 вызывает гибель клеток сердечной мышцы и повреждение волокон. В результате нарушаются сердечные сокращения, передает MedicalXpress.

Во время эксперимента ученые воссоздали сердечную ткань, способную к сокращениям, из человеческих стволовых клеток. При проникновении коронавируса в клетки, они не только погибали — патоген разрушал отдельные мышечные волокна. Причем даже при отсутствии воспаления — то есть, такое возможно даже у больных с легкой формой.

По мнению медиков, это может вызывать проблемы с сердцем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Так, у молодых пациентов, переболевших в легкой форме, они, скорее всего, будут отодвинуты по времени. Имеют место и другие факторы, например, для перенесших инфаркт или имеющих патологии сердца, такие изменения могут нести серьезную опасность.

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