Пока в мире насчитывается около 50 случаев, но врачи не исключают, что на самом деле их гораздо больше.

Американские ученые описали новую смертельную болезнь, которая, как они считают, опасна для мужчин. Болезнь получила название синдром VEXAS и сразу попала в категорию чрезвычайно опасных из-за высокой степени летальности.

До сих пор эта болезнь не была описана в медицинской литературе, но теперь несколько десятков случаев были изучены и специалисты пришли к выводу, что речь идет не о случайном наборе симптомов, а о синдроме.

Как сообщается, у больных начинается лихорадка без каких-то видимых причин, образуется множество тромбов, воспаляются хрящи и ткани легких, а также наблюдаются изменения в сосудах. Умирают 40% заболевших.

Но есть и хорошая новость — похоже, это довольно редкое генетическое заболевание. Исследование геномов людей с симптомами VEXAS показало, что главным фактором риска является специфическая мутация в генетической последовательности UBA1.

Ученые рассказали, что пока нашли всего 50 мужчин с такой мутацией, но в популяции их может быть гораздо больше, поэтому требуется изучение возможностей профилактики VEXAS и снижения количества летальных случаев.

Ранее ученые назвали самые распространенные виды рака, а также наиболее значимые факторы риска, которые позволят избежать болезни.