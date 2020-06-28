Профессор Неван Кроган из Калифорнийского университета США сообщил, что его научная группа, исследовавшая вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, обнаружила у него странные отростки (не путать с присосками на теле вируса — ред.). Ученые назвали их "зловещие щупальца" и выдвинули гипотезу, для чего вирус их отрастил.

Как отмечается в публикации газеты Financial Times, группа Крогана считает, что этими «зловещими щупальцами» коронавирус способен протыкать оболочку клеток организма, что позволяет ему быстрее распространяться. Загадка заключается в том, что у большинства вирусов, в том числе родственных SARS-CoV-2, подобных щупалец нет.

В материале отмечается, что сделав это открытие ученые смогли предложить для борьбы с коронавирусом препараты, которые ранее разрабатывались для лечения рака.