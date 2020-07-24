Нарушение кишечного барьера при воспалении приводит к попаданию патогенов и токсичных веществ в кровь. Ученые обнаружили биомолекулу, которая активно стимулирует регенерацию кишечника и восстанавливает защитный барьер

Здоровье слизистой оболочки кишки служит важнейшим условием для обеспечения нормальной жизнедеятельности всего организма, поскольку кишечник создает барьер для миллиардов микробов и вредных токсинов, защищая человека от проникновения патогенов в кровь. Этот барьер может повреждаться инфекцией и воспалением.

Воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, представляют собой серьезную проблему для здравоохранения во всем мире и приводят к серьезным повреждениям эпителиальных клеток, выстилающих кишку. В этих условиях кишечник обладает ограниченной способностью эффективно регенерировать. В результате развивается диарея, нарушается всасывание необходимых веществ.

Разработка способов восстановления слизистой оболочки кишечника способно значительно облегчить жизнь пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Исследователи из Университета Монаш обнаружили биомолекулу, которая улучшает восстановление слизистой оболочки кишечника, побуждая стволовые клетки к регенерации поврежденной ткани.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell, было посвящено изучению среды, окружающей стволовые клетки кишечника. Для решения этой задачи ученые использовали метод воспроизведения "мини-кишечника", при котором крошечные копии кишечной ткани выращивались в пробирке из стволовых клеток.

Исследование позволило определить основные клетки и молекулы, которые находятся в непосредственной близости от стволовых клеток в кишечнике. Оказалось, что обнаруженная биомолекула нейрегулин-1 воздействует непосредственно на стволовые клетки, чтобы запустить процесс восстановления слизистой оболочки кишечника.

«Действительно важное открытие заключается в том, что добавление дополнительного количества нейрегулина-1 ускоряет восстановление слизистой оболочки кишечника путем активации ключевых путей роста, — сказал ведущий автор исследования, профессор Абуд. — Наши результаты открывают новые возможности для разработки терапии, основанной на добавлении этой биомолекулы, в ускорении регенерации кишечника при воспалении».

Ученые отметили, что нейрегулин-1 не только стимулирует к делению, но и улучшает свойства стволовых клеток, запуская в них программу ускоренного восстановления кишечного эпителия. Эти свойства позволяют сократить период регенерации.

Тем не менее, исследование было выполнено in vitro, следовательно, требуются дальнейшие эксперименты для оценки влияния нейрегулина-1 на организм животных и человека.

doi.org/10.1016/j.stem.2020.06.021

