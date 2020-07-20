Ученые опять объявили об обнаружении нового симптома коронавируса. Он может помочь заподозрить болезнь до появления других, более специфических симптомов.

В журнале JAMA Dermatology была опубликована статья испанских ученых, которые обнаружили новый симптом коронавируса. Авторы исследования отметили, что это лишь предварительные данные, поскольку выводы сделаны на основе изучения историй болезни всего нескольких десятков пациентов одной возрастной группы – от 40 до 69 лет.

У трети пациентов обнаружили во рту сыпь, которую называют знантемой. Причем она может появиться за несколько дней до других симптомов, то есть, быть первым сигналом организма. Возможно, сыпь может появляться и на других слизистых.

Ранее исследователи из разных стран уже сообщали о кожных проявлениях коронавируса. Изначально предполагалось, что это более характерных симптом для детей, но позже выяснилось, что у взрослых кожные проявления тоже не редкость. Причем спектр очень широкий – может возникать сыпь, похожая на корь, эритема, розовый лишай, ангииты, папуло-сквамозные сыпи, высыпания по типу потницы и крапивницы, а также трофические изменения тканей лица.

Список симптомов коронавируса, который изначально включал в основном респираторные проявления, постоянно пополняется. COVID-19 способен поражать различные ткани и органы, поэтому и палитра симптомов очень широка и разнообразна. Около трети больных вообще не испытывают симптомов, но у некоторых из них впоследствии возникают осложнения.