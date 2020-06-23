Певица позировала голой, прикрыв грудь букетом пионов

29-летняя Ханна вместе с мужем, генеральным директором лейбла Black Star Пашу, воспитывает дочь Адриану, которой в сентябре исполнится два года. Певица успевает уделять внимание малышке, заниматься творчеством, а также ухаживать за собой. Артистка может похвастаться идеальными формами и чувством стиля. Однако на свежем снимке в Instagram Ханна решила позировать вовсе без одежды.

Певица поразила фолловеров обнаженным фото, прикрыв грудь пышным букетом розовых пионов. Ханна сделала элегантную укладку – голливудские локоны, а в макияже сделала акцент на пухлые губы.

В подписи к фотографии артистка решила рассказать, как ей удается всегда быть в хорошем настроении и поделилась секретом личного счастья. По словам Ханны, она часто благодарит жизнь и окружающих людей за то, что они ей дают. Жена Пашу отмечает, как важно быть благодарной и не забывать говорить «спасибо». Она считает, что от этого мир будет лучше, а люди – радостнее.

«Благодарность обладает невероятной силой. И нужно научиться эту силу использовать! Например, когда я оплачиваю счета, я благодарю вселенную за все блага. Или в магазине, стоя у кассы, искренне благодарю вселенную за возможность»

Фанаты Ханны были очарованы ее пикантным фото. Многие также поблагодарили ее за советы и помощь: «Такая нежная и чувственная», «Благодарю за полезные знания, которыми вы делитесь», «Сама нежность!», «Прекрасна», «Вы настоящая красотка», «Благодарю, Ханна, за то, что искренне делишься своими знаниями».

Фото: @offi_hanna