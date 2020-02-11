Владелец рассказал, что прибыв в пункт назначения, был вынужден сразу же отправиться со своим питомцем в ветеринарную клинику.

В аэропорту Сочи грузчики уронили при транспортировке на тягаче клетку с собакой. В результате переноска разбилась, а пес оказался на ВПП. Сотрудники воздушной гавани обмотали клетку скотчем, запихнули внутрь собаку и погрузили на борт. Об инциденте рассказал хозяин пса и опубликовал на своей странице в Facebook снятое им видео.

На кадрах видно, что возле самолета стоят несколько человек в униформе и рядом с ними находится большая белая собака. Можно разглядеть и обмотанную скотчем переноску.

Владелец пса по кличке Финик рассказал, что собирался вылетать из Сочи в Москву. При посадке выяснилось, что у прибывшего самолета не отапливается отсек, в котором должны были перевозить животное. Поэтому собаку пересадили на другой рейс. В результате хозяин наблюдал из иллюминатора и снимал на телефон, как грузят его четвероногого друга.

Мужчина сообщил, что после прилета в Москву сразу же показал Финика ветеринару. Врач не выявил никаких повреждений у собаки, но рекомендовал тщательно наблюдать за питомцем.

Сотрудник аэропорта Сочи, по вине которого произошел инцидент при погрузке клетки с собакой, уволен. Об этом сообщил оператор российских аэропортов «Базэл Аэро» на своей странице в Facеbook.

«Мы провели служебную проверку. В результате выяснилось, что повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски с тягача. Работник, по чьей вине произошел данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта Сочи», — говорится в сообщении.

Оператор принес извинения и сообщил о готовности возместить ущерб, купив для животного новую клетку-переноску. Однако, владельцы Финика считают, что возмещение ущерба не решит проблему с травмированием животных при транспортировке, которая носит системный характер.

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