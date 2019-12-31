Суд на Ставрополье вынес обвинительный приговор в отношении Шамиля Чапарова, облившего в 2017 году кислотой трех девушек в Буденновске. Мужчина пять лет проведет в исправительной колонии общего режима, сообщило 31 декабря СУ СК России по краю.

«По данным следствия и суда, 20 июня 2017 года Чапаров беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня он же облил кислотой еще двух 15- и 16-летних девушек, которых встретил на улице города», — говорится в сообщении на сайте управления.

Несовершеннолетние получили ожоги разной степени тяжести. Осужденный признан виновным в умышленном причинении легкого, тяжкого вреда здоровью, а также вреда средней тяжести.

В августе в Москве девушку избили и облили кислотой. Инцидент произошел на улице Бутырский Вал в районе дома № 5. 22-летняя пострадавшая была госпитализирована.