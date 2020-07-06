Схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, отлученный от служб за критику борьбы российских властей с эпидемией коронавируса, ответил на обвинения митрополита Ектеринбургского Кирилла в стремлении стать популярным в Сети. Запись реакции священника опубликована в YouTube.

Ранее, как сообщал «Рамблер», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к Сергию, обвинив его в тщеславии, лжи и стремлении набрать популярность путём провокационных высказываний. Он также назвал слова клирика «трансляцией шизофренического бреда».

Отца Сергия обвинили в оскорблении Путина

Отец Сергий представил ответ в письменном виде, который на видео зачитал последователь священника Всеволод Могучев. Схиигумен подчеркнул, что он не является блогером и призвал не судить его.

«Бог — это слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла», — написал Сергий.

Своего оппонента священник назвал «экуменистом» и «еретиком», от которого ждет покаяния. При этом схиигумен подчеркнул, что церковные дела должны решаться перед народом, а не внутри религиозной организации.