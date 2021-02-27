Полиэтиленовая плёнка является отличным универсальным материалом для бытовых, технических и строительных нужд. Она производится по собой технологии, особо прочная и долговечная.

Виды

Этот универсальный материал имеет много характеристик. Плёнку различают:

По составу; степени давления; форме; размеру; толщине; цвету.

Полиэтиленовая пленка оптом бывает антистатичного типа, гидрофильная и ультрафиолетовая, стабилизированная и без стабилизационного покрытия. Она бывает низкого и высокого давления, разного размера и формы выпуска. Плёнка изготавливается в виде рукава, полотна или в форме полурукава. Она бывает разной толщины, имеет жёлтую, чёрную или прозрачную окраску.

Область использования

Сельское хозяйство

Плёнку чёрного цвета обычно заказывают строительные организации, фирмы оказывающие клининговые услуги, жилищные конторы. Сельское хозяйство для оборудования теплиц использует плотные сорта плёнок прозрачного типа. Плёнки тепличного типа не пропускают ультрафиолетовые лучи, препятствуют попаданию их на растения.

Полиэтиленовые плёнки часто используют в частных хозяйствах. Они являются отличным накрывным материалом для растений. Из плёнок высокого давления оборудуют парники и теплицы. Ими мульчируют грунт вокруг растений.

Торговля

Полиэтиленовые плёнки не заменимые в торговле. Они используются в качестве упаковки для продуктов. Это прочный и надёжный материал способен долго сохранять ценные качества продукта. Плёнку используют при хранении продуктов в холодильнике. Она препятствует испарению влаги из мясных и рыбных продуктов, которые хранятся там в целом виде.

Строительство

Полиэтиленовая плёнка используется в строительстве в качестве хорошего изоляционного материала. Она предотвращает попадание влаги, пара и тепла, не даёт образовываться конденсату на бетонируемых поверхностях.

Клининговые службы

Мероприятия по уборке квартиры требуют особой аккуратности. Полиэтиленовая плёнка поможет предохранить предметы мебели от воздействия пыли и грязи. Особенно это актуально при проведении в помещении ремонтных работ. Плёнку используют так же при консервации помещения. Ею накрывают все предметы интерьера от пыли.