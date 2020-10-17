Меньше всего риску заражения коронавирусом нового типа подвержены люди с первой группой крови (AB0), говорится в исследовании, опубликованном в журнале Blood Advances. От этого же зависит тяжесть течения болезни.

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Датские эксперты сравнили данные более 473 000 человек, протестированных на CoViD-19. Среди инфицированных оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая).

По словам ученых, это объясняется тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

По данным канадских специалистов, наличие группы крови А или АВ повышает вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и ИВЛ.

Как сообщали американские ученые, обладатели групп крови В и АВ, которые при этом были резус-положительными, чаще других заболевали коронавирусом. По их мнению, группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть болезни.

Российские учёные неоднократно отмечали, что группа крови играет роль в восприимчивости к вирусам (любым). Так, известный вирусолог Феликс Ершов утверждает, что в зоне риска находятся люди со второй группой крови, и это происходит из-за особенностей их системы интерферона. Кроме того, они имеют чувствительность к ОРВИ и раку.

Вероника Скворцова, в свою очередь, рассказывала, что среди инфицированных коронавирусом чаще всего встречаются пациенты со второй группой крови.