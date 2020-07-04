Клуб НХЛ «Сент-Луис», который является действующим обладателем Кубка Стэнли, приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в коллективе, сообщает The Athletic.

Как отмечает издание, после проведенного в четверг занятия пятничная тренировка была отменена. Ожидается, что игроки могут вернуться на лед в понедельник. Имена инфицированных хоккеистов в материале не сообщаются.

За «Сент-Луис» выступают российские нападающие 25-летний Иван Барбашев и 29-летний Владимир Тарасенко.

В конце мая было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Сезон возобновится с плей-офф. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов. Даты возобновления сезона и места проведения матчей пока неизвестны.